باكستان: توقعات بهبوب إعصار بمناطق ساحلية وتحذيرات بعدم الصيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

إسلام آباد- أ ش أ:

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، من توقعات بهبوب إعصار بمناطق ساحلية من إقليم بلوشستان خلال الفترة بين السبت والاثنين.

وأهابت إدارة مصائد الأسماك بالمنطقة - في أعقاب التحذيرات حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية - بالصيادين في مدينتي "جوادر" و"باسني" الواقعتيتن على الساحل الجنوبي الغربي من الإقليم عدم الذهاب إلى أعماق البحار خلال الأيام المشار إليها آنفًا.

وجاء في إخطار الإدارة أنه "يتعين على الصيادين اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل الذهاب إلى البحر".