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تيك توك: إيطاليا تعلق التطبيق بعد وفاة طفلة شاركت في "لعبة الوشاح"

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تيك توك: إيطاليا تعلق التطبيق بعد وفاة طفلة شاركت في "لعبة الوشاح" تيك توك: إيطاليا تعلق التطبيق بعد وفاة طفلة شاركت في "لعبة الوشاح"

مصراوي Masrawy

01:10 م السبت 23 يناير 2021

روما- (بي بي سي):

أعلنت إيطاليا مساء الجمعة أنها حجبت موقتا التواصل الاجتماعي "تيك توك" عن المراهقين والأطفال.

ويأتي هذا الإجراء بعد وفاة طفلة كانت تشارك في "لعبة الوشاح" على الشبكة الاجتماعية.

وأوضحت هيئة حماية البيانات الإيطالية أن الحجب فوري وسيستمر مبدئيا حتى منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد المحدد لتسلم إيطاليا رد الشركة على طلبات لجنة التحقيق في روما.

وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان وفاة فتاة في العاشرة في باليرمو اختناقا، أثناء مشاركتها في لعبة تحدي، هي "لعبة الوشاح"، خلال تصويرها نفسها بهاتفها المحمول عبر "تيك توك".

وأشارت الهيئة إلى أن الشبكة التي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين "لم ترفض" تسجيل الفتاة على الرغم من صغر سنها، الذي يقلّ عن 13، وهو الحد الأدنى لعمر المستخدمين وفق الشروط التي تعتمدها "تيك توك".

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