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13 فبراير.. الحكم في دعوى تسليم الهارب "محمد علي" من إسبانيا

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13 فبراير.. الحكم في دعوى تسليم الهارب "محمد علي" من إسبانيا 13 فبراير.. الحكم في دعوى تسليم الهارب "محمد علي" من إسبانيا

مصراوي Masrawy

01:21 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية.

وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته.

وأضافت الدعوى أن المقاول الهارب ما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصري والاسباني، وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذه الجرائم التي يرتكبها المجرم الهارب محمد علي، على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات التي تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها، ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات.

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