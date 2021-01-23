نادي القضاة يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: يخوضون أشرس المعارك ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أرسل برقية تهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والسادة الضباط والأفراد بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين.

وأعرب رئيس النادي في بيان اليوم السبت، عن خالص تقديره ورجال القضاء للدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن.

وأكد رئيس نادي "قضاة مصر" أن رجال الشرطة الشرفاء هم العيون الساهرة على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، ينسجون يوما بعد آخر صفحات خالدة تسطر كفاحهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه وأبناءه، ويخوضون أشرس المعارك ضد الإرهاب ومكافحة الجريمة والتي جادوا خلالها بدمائهم وبأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم ويجسدون أعظم صور الفداء في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الشعب المصري العظيم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي "قضاة مصر" عن تمنياته وكافة رجال القضاء لرجال الشرطة بالتوفيق والسداد فى أداء واجبهم الوطنى نحو تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الاستقرار والسلام الاجتماعي.