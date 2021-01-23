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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 13 فبراير

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 13 فبراير تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 13 فبراير

مصراوي Masrawy

01:07 م السبت 23 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 13 فبراير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، وجاء قرار التأجيل، لحضور المتهم الخامس من محبسه.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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