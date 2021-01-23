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انطلاق دورة "محمد آل سليمان الفقهية" بالدمام

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في شرح عمدة الفقه كاملاً.. وجوائز علمية بانتظار المشاركين

انطلاق دورة

انطلقت الخميس الماضي، دورة الشيخ محمد بن سليمان آل سليمان الفقهية، وذلك في (شرح عمدة الفقه كاملاً) في سبعة أيام علمية متتالية، خلال الفترات العصر والمغرب والعشاء، وذلك في مسجد أم عبدالله المجدوعي بالدمام.

ويتناوب على شرح الكتاب الفقهي مجموعة من الأكاديميين المعتنين بجانب الفقه وأصوله، بالتعاون مع مكتب الجمعية الفقهية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وتشمل الجوائز العلمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ٣٧ مجلداً، ومجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ٢٢ مجلداً، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٢٣ مجلداً، وكتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله، ١٥ مجلداً، فضلاً عن غيرها من أمهات الكتب العلمية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن هذه الدورات الفقهية -والتي تُعد سلسلة من البرامج النوعية- من أهدافها تأهيل البناء الفقهي لطلاب وطالبات العلم، مع المساهمة في زيادة الملكة الفقهية، وتعزيز جوانبها، وكذلك التحفيز على ضبط المتون الأصولية والفقهية حفظاً وشرحاً، مع التشجيع على المدارسة العلمية الفقهية التأصيلية.

يذكر أنه انطلق في نهاية العام الماضي ٢٠٢٠م الدورة العلمية التأصيلية في شرح المتون العقدية، بمشاركة رئيس المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن فضيلة الشيخ محمد بن عبدالمحسن الدايل.

وثمنت اللجنة المنظمة بمسجد أم عبدالله المجدوعي دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرع المنطقة الشرقية، ومركز الدعوة والإرشاد بالدمام؛ على المساندة المستمرة في بث العلم الشرعي في المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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