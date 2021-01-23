الصفر وما تحته.. أقل درجات حرارة سجلت اليوم في 5 مدن بالمملكة

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المركز الوطني للأرصاد تَوَقّع انخفاضًا ملموسًا في درجات #الحرارة

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد عن أقل درجات #الحرارة المسجلة فجر #اليوم على شمال #المملكة.

وقال المركز: طريف (-3)، #القريات (-2.4)، #رفحاء (-0.2)، #الجوف و#عرعر تسجلان الصفر المئوي.

وكان المركز الوطني للأرصاد اليوم قد توقع أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات #الحرارة، يُصحَب بنشاط في #الرياح بدأ من نهاية الأسبوع الماضي، وتتواصل إلى بداية الأسبوع الجاري على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق #المملكة.

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