أخبار عاجلة

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي" -
بريطانيا تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا -
بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور) -
وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة -
رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية الشرائع تضبط معدة تفرغ حمولتها في نقاط الصرف الصحي

Print
تجاوبت مع "سبق" وطبقت العقوبات المنصوص عليها لهذه المخالفة

بلدية الشرائع تضبط معدة تفرغ حمولتها في نقاط الصرف الصحي

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع صهريجًا للصرف الصحي، بعد قيامه قبيل الفجر بساعات، بفتح إحدى نقاط الصرف الصحي بمخطط الشرائع وإفراغ حمولته فيه، بدلاً من التوجه للمكان المخصص لإفراغ هذه المخلفات.

وكانت "سبق" قد وثقت مقطع الفيديو للعمالة قبيل الفجر بساعات، والتي أوقفت إحدى المركبات بشكل طولي لإخفاء فعلتها وإطفاء أنوار المعدة وأنوار المحل الذي تقوم بسحبها منه وسحب المياه من نقطة المحل، وفتح نقطة الصرف الصحي الأخرى وإفراغ المياه داخلها.

وقد تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، حيث تمكنت بلدية الشرائع الفرعية من الوصول إلى المعدة وضبطها وحجزها في مقر البلدية لتطبيق العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات الضارة بالصحة العامة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أكدت أنها تكثّف جولاتها على وايتات الصرف الصحي، وتقوم بمتابعتها لضمان عدم مخالفتها للاشتراطات وتفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان

تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر

تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج

شبكة عيون الإخبارية