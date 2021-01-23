★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد: أتعامل معكم بشفافية، وأضرب مثالًا بمشروع الـ500 قرية، أقول إن كل الناس مدعوة للتنفيذ داخل القرى والمراكز.

وأضاف السيسي: نحن من الدول التي ينظر إليها العالم في موضوع "كورونا" باندهاش، فـ"كورونا" جند من جنود الله.

وتابع السيسي: نسأل الله أن لا يسلط علينا جنوده، مختتمًا: "ما تندهشوش".

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء؛ وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا:

وزيرة الصحة: انخفاض معدل تردد مصابي كورونا على الرعاية المركزة وأجهزة التنفس بنسبة 50%