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إخلاء منزل مجاور لعقار المحلة المنهار - صور

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إخلاء منزل مجاور لعقار المحلة المنهار - صور إخلاء منزل مجاور لعقار المحلة المنهار - صور

مصراوي Masrawy

12:59 م السبت 23 يناير 2021

الغربية - مروة شاهين:

أخلى رجال الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى منزل مجاور لعقار المحلة المنهار خوفًا من سقوطه ولحين رفع الأنقاض واستخراج الضحايا.

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، انتقلا إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضي بالمحلة.

وجرى فرض كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار المكون من 4 طوابق، وجرى انتشال أحد المصابين من تحت الأنقاض ونقله لمستشفى المحلة العام وجاري استخراج الباقي.

وتكثف أجهزة مديرية أمن الغربية والحماية المدنية من جهودها للبحث عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار.

وقرر محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة المجاورة.

وكانت شهدت منطقة أبوراضي بدائرة حي أول المحلة، انهيار منزلا مكونا من 4 طوابق صباح اليوم السبت.

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