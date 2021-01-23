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لمواجهة "السلالة البريطانية" من كورونا.. النرويج تغلق أماكن تسوق

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لمواجهة "السلالة البريطانية" من كورونا.. النرويج تغلق أماكن تسوق لمواجهة "السلالة البريطانية" من كورونا.. النرويج تغلق أماكن تسوق

مصراوي Masrawy

01:06 م السبت 23 يناير 2021

ستوكهولم- (د ب أ):

أمرت النرويجية، السبت، بإغلاق مؤقت لمعظم أماكن التسوق في 10 بلديات في منطقة أوسلو لوقف تفشي الطفرة البريطانية لفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة بنت هوي للصحفيين "هذا وضع خطير للغاية وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف تفشي هذه السلالة من ".

كان قد تم اكتشاف تفشي المرض في بلدية نوردرفولو ، بالقرب من أوسلو ، في البداية بين اثنين من المقيمين في دار لرعاية المسنين.

وأشارت هوي إلى أن العديد من الأشخاص يتنقلون من نوردر فولو إلى أوسلو ، محذرة من أنه "إذا انتشرت السلالة الفيروسية في أوسلو ، فسيكون من الصعب للغاية منعها من الانتشار إلى بقية البلاد".

وتعتبر سلالة الفيروس البريطانية أكثر سهولة في الانتقال.

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات في البداية من منتصف نهار اليوم السبت (11:00 بتوقيت جرينتش) وحتى 31 يناير.

وتشمل هذه الإجراءات الإغلاق المؤقت لأماكن التسوق وكذلك الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية.

وتشمل الاستثناءات محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود.

قررت شركة فينمونوبوليت المحتكرة للكحول في الولاية وقف المبيعات في متاجرها البالغ عددها 45 متجرا في المنطقة. وسوف يتم السماح للمطاعم فقط بتقديم وجبات سريعة.

كما سوف يتم منع إقامة الفعاليات العامة ، باستثناء الجنازات ، حتى 31 يناير.

وتم مناشدة السكان في 10 بلديات على العمل من المنزل حيثما أمكن، وتجنب السفر غير الضروري والحد من الاتصالات خارج منازلهم.

يمكن للسلطات المحلية إغلاق المدارس ورياض الأطفال إذا لزم الأمر، في حين أن المدارس الثانوية والجامعات ستعود إلى التعليم عبر الإنترنت.

وسجلت النرويج ، التي يبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة ، حوالي 60 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 544 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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