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بايدن يبحث مكافحة وباء كورونا والتغير المناخي مع نظرائه بكندا والمكسيك

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بايدن يبحث مكافحة وباء كورونا والتغير المناخي مع نظرائه بكندا والمكسيك بايدن يبحث مكافحة وباء كورونا والتغير المناخي مع نظرائه بكندا والمكسيك

مصراوي Masrawy

01:01 م السبت 23 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

بادر الرئيس الأمريكي لإجراء محادثات مع نظرائه في كندا والمكسيك في أولى محادثاته مع قادة العالم منذ تنصيبه.

وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ناقش مع نظرائه في كند والمكسيك التعاون في مواجهة وباء كورونا وظاهرة التغير المناخي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن الرئيسين يعتزمان الاجتماع في الشهر المقبل بعد الاتفاق على توحيد الجهود لمكافحة وباء كورونا، بالتزامن مع ذلك أعرب ترودو عن خيبة أمله إزاء قرار بايدن إلغاء تصريح خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل".

أما الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فقد قال إن الهجرة والوباء والتنمية قد أثيرت في مكالمة هاتفية إيجابية مع بايدن و أن العلاقات المقترحة ستكون مفيدة للطرفين.

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