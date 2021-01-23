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: لا نبيع الوهم للناس لأننا لا نعرفه

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السيسي: لا نبيع الوهم للناس لأننا لا نعرفه : لا نبيع الوهم للناس لأننا لا نعرفه

مصراوي Masrawy

01:09 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن لا تبيع الوهم للشعب المصري.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "إحنا لا نبيع الوهم للناس، الوهم ده منعرفوش، لأننا صادقين معاكم ومع نفسنا".

وتابع الرئيس: "في 2015 و2016 الكهرباء مكنش ينفع تفضل على وضعها المصانع بتقفل وحضانات الأطفال والخطورة على حياتهم نتيجة قطع الكهرباء، النهاردة عندنا كهرباء زيادة نقدر ندي للدول المجاورة".

واستطرد: "بعد حل المشكلة الرئيسية بدأنا نحسن في القطاع نفسه نخش في محطات التحكم الإلكترونية والشبكة الذكية، يبقى خلاص دخلنا العالمية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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