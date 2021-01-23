مصراوي Masrawy
01:09 م السبت 23 يناير 2021
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة لا تبيع الوهم للشعب المصري.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "إحنا لا نبيع الوهم للناس، الوهم ده منعرفوش، لأننا صادقين معاكم ومع نفسنا".
وتابع الرئيس: "في 2015 و2016 الكهرباء مكنش ينفع تفضل على وضعها المصانع بتقفل وحضانات الأطفال والخطورة على حياتهم نتيجة قطع الكهرباء، النهاردة عندنا كهرباء زيادة نقدر ندي للدول المجاورة".
واستطرد: "بعد حل المشكلة الرئيسية بدأنا نحسن في القطاع نفسه نخش في محطات التحكم الإلكترونية والشبكة الذكية، يبقى خلاص دخلنا العالمية".