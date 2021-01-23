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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لتأكيد الجهد والفكر الذي تعمل به الدولة من أجل تحقيق تقدم كل يوم.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "مشروع الـ 1500 قرية في المرحلة الأولى لتطوير القرى المصرية، بنتكلم هندخل على مراكز كاملة في القرى وتوابعها مش هيبقى فيها حاجة ناقصة خالص".

وتابع الرئيس: "مش هيئة المجتمعات العمرانية والكهرباء بس اللي شغالين.. محتاجين نحشد كل طاقتنا، مش المجتمع المدني والحكومة بس، لأ الشعب كمان".

وأكد السيسي: "القرى دي هتبقى شكل تاني خالص، يعني بنتكلم في صرف صحي كامل وشبكة طرق، هيبقى على الأقل المحاور التي تصل القرى ببعضها والمحاور الرئيسية داخل القرى، والكهرباء، ومياه الشرب، وكل المنشآت الحكومية الموجودة داخل المراكز يتم رفع كفائتها مع باقي الخدمات الأخرى، ده بيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين داخل المركز ده، بننشط الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا".

واستطرد: "الناس اللي بتنتج أسلاك الكهرباء على سبيل المثال هنتعاقد معاك، عرفنا تقريبا حجم الطلب اللي هنتقدم بيه للمصانع دي، هنجيبها ونقول لهم بنتكلم في مشروع في كل قطاع هيتكلف مليارات الجنيهات، هنتعامل معاهم بشكل مركزي الحكومة اللي هتتعاقد على المطالب والمستلزمات الخاصة برفع كفاءة هذه القرى، هندفع مقدمات كويسة هدفها الجدية وإعطاء الشركات فرصة لتطوير خطوط إنتاجها أو تزويد طاقتها بضخ أموال مباشرة".

وأوضح الرئيس ان قطاع الصرف الصحي سيتحمل التكلفة الأكبر بين مختلف القطاعات الأخرى: "أكبر رقم هيتكلف هو الصرف الصحي، ليه.. مش على قد خطوط الصرف جوا القرى لكن محطات المعالجة أيضا، لا يمكن يبقى فيه صرف أبدا يلقى في الترع والمصارف".

وقال: "إن شاء الله في خلال الـ 3 سنين دول نخرج منهم حاجة تانية خالص، مصر تانية، وإحنا زي ما بيتقال بنخطط لعمل ده وماشيين بتدرج متوازن جدا".