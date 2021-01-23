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للمواطنين: أخبار تحديد النسل إيه

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السيسي للمواطنين: أخبار تحديد النسل إيه للمواطنين: أخبار تحديد النسل إيه

مصراوي Masrawy

12:47 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح :، إنه يريد رفع مستوى معيشة المواطنين، لكن النمو السكاني يعد تحديا كبيرا.
وأضاف: "بسمع فين التعليم إحنا مسبناش حاجة لا تعليم عام ولا جامعي شغالين في كل حاجة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "أخبار تحديد النسل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني ولا تعملوا اللي أنتم عايزينه وتقولوا خلاص، زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه.. إحنا بنمشي في كل القطاعات منقدرش نسيب قطاع".

وتابع: "بالمناسبة مش هتستحملوا كده لو ركزنا على قطاع بعينه فقط، طيب هنصرف كل الموارد على العليم بس مينفعش، لو أنت طالبتني بكل شيء هطالب بشيء واحد بس، النمو السكاني أخباره إيه، ده موضوع لازم نهتم بيه كلنات على مستوى الدولة حكومة قطاع مدني وأهل الدين والإعلام دي قضية كبيرة مش محسساكم بكل الجهد ده".

واستطرد: "والله العظيم بكل الجهد الجبار والإنجازات اللي ربنا وفقنا فيها، مش قادرين نوصل إحساس حقيقي بالفلوس اللي هتدخل جيبك، أنا عايز أرفع من مستوى كل المواطنين بس دايما النمو السكاني والزيادة مش هيدينا الفرصة دي".

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