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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بنهاية العام الحالي 2021 سيتم الانتهاء من التجديد الكامل لمنظومة السكة الحديد.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "النقاش في جميع الأحوال مقبول ونحترمه ونقدمه، قطاع السكة الحديد 10000 كم، طيب كان القطاع ده عامل إزاي؟ زيه زي باقي القطاعات، طيب سبناه، لأن، بنعمل رفع كفاءة السكة وكهربة السكة، ورفع كفاءة المحطات، ثم المعدات نفسها الجرارات وعربات القطارات".

وتابع الرئيس: "كان كلامي مع كامل الوزير في 6 السنة دي إنه لن يكون قطار قديم على السكة، لكن في ظل ظروف كورونا هيتأجل الكلام ده لحد نهاية 2021".

واستطرد: "مش هتلاقوا عربية واحدة على السكة أو جرار قديم، رقم كبير اتحط علشان نعمل ده 100 جرار و1500 عربة وغيرهم علشان نجدد العربات القديمة".

وأكد: "عندنا هدف إن قطاع السكة الحديد يساهم في نقل الإنسان والبضائع بشكل كامل نهاية العام الحالي، مفيش جرار قديم والسكة كلها سيتم رفع كفائتها".