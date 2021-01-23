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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حالة الجدل الدائرة حول تكلفة مشروع القطار السريع "العين السخنة - العلمين".

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "بنتكلم على خريطة فيها البحر الأحمر والبحر المتوسط وموانئ هنا وهنا، هل فاكرين إن الواقع بتاعنا هو الأفضل، طيب قعدنا أد إيه في الشبكة القديمة دي نقول 80 سنة لم نضف جديدا للسكة الحديد".

وأضاف الرئيس: "يا جماعة لا يمكن اختزال الموضوع كله في العاصمة الإدارية، من العين السخنة لميناء الإسكندرية وجرجوب، بيني وبين خط الحدود مع ليبيا قد إيه".

وتابع الرئيس: "لما كنا بنتكلم بنقول إحنا كمصريين عايشين على 5% طيب لما نيجي نتغير ونتوسع هوا كلام بنقوله بس، لا ده كلام هيتنفذ على الأرض".

واستطرد: "في قطر تاني آه من أكتوبر لغاية أسوان 850 كم، هل ده لما أروح الصعيد بعمله لمين ده، لأهلي في مصر اللي نسبة كبيرة منهم هيركبوا الخط ده، طيب هل أغفلت القديم؟ لأ، رفعت كفاءته وطورته وبعمل خط كمان، إحنا بنعمل دولة جديدة".

وأشار إلى أن الخط الجديد سيصل من أكتوبر لأسوان خلال 4 ساعات فقط، متابعا: "طيب حد يقولي التكلفة المالية وليه بتعمله، مفيش إجراء مالي إلا ما بيتم تدقيقه، فيه لجنة عليا وفي برلمان يراقب ويشوف بنعمل إيه، منقدرش نتجاوز في التكلفة، حاجة تانية ألاقي فرصة كويسة مستفيدش منها؟، بتكلم على السكة الحديد لسه، المشروع بتاع السخنة والعلمين من غير أسماء شركات هقول أرقام.. رقم 19,5 مليار دولار، ورقم 10 مليار دولار، كامل الوزير قال عندنا تحالفين هيعملوا مشروع السخنة العاصمة أكتوبر العلمين وإسكندرية دي مناقصات، قولتلوا يا كامل مش هعمل بالتمن ده، إحنا ندفع فيه الرقم الفلاني، وبفضل الله اللي قولناه الرقم ده اتحقق، بتكلم على 450 كم بس، سكة حديثة وميكنة وعربات وقطارات حديثة نقلة تانية في مجال النقل، بنتكلم عن الـ2000 كم، بقى بتكلم على 10 مليار لـ450 كم، يبقى الـ 2000 كم محتاجة 350 مليار جنيه".

وقال: الكلام اللي إحنا قولناه في الموضوع ده قولنا هنعمل اللي نقدر نعمله الشركات المصرية تشتغل فيه، عايز أقول علشان موضوع الخطوط الجديدة ده مش طرف ده هدف كبير، الدول تقاس بمقاييس قوى الدولة الشاملة بتقول السكان وحجم الأرض وشوية حاجات أخرى كده، من ضمن الكلام البنية الأساسية بتاع الدولة دي، مش عاملينه علشان يقولوا حلوين أو شاطرين، لأ، بنعمل علشان أهلنا وناسنا وبلدنا".