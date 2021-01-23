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ضبط عصابة سرقة الدرجات النارية في دار السلام

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ضبط عصابة سرقة الدرجات النارية في دار السلام ضبط عصابة سرقة الدرجات النارية في دار السلام

مصراوي Masrawy

12:57 م السبت 23 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبط مباحث القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بمنطقة دار السلام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطليّن - مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية)، لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، والتصرف في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان ، وأضاف بتصرفه في 10 دراجات نارية لدى عملائه "سيئ النية".

أمكن ضبط عملاء المسروقات، وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما تم التوصل إلى عدد من مالكيها، وباستدعائهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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