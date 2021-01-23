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أمن القاهرة: ضبط عصابة خطف حقائب السيدات في النزهة

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أمن القاهرة: ضبط عصابة خطف حقائب السيدات في النزهة أمن القاهرة: ضبط عصابة خطف حقائب السيدات في النزهة

مصراوي Masrawy

12:49 م السبت 23 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن القبض على تشكيل عصابي لخطف حقائب السيدات بأسلوب الخطف بمنطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقية بلاغاً من إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان ، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بتخلصهما من حقيبة اليد بإلقائها بالطريق العام، وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين والهاتف وإتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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