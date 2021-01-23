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إغلاق الحانات والمطاعم.. "كورونا" يقتل شخصًا كل 6 دقائق في هذه المدينة

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إغلاق الحانات والمطاعم.. "كورونا" يقتل شخصًا كل 6 دقائق في هذه المدينة إغلاق الحانات والمطاعم.. "كورونا" يقتل شخصًا كل 6 دقائق في هذه المدينة
انتشار مرعب ومقلق للفيروس بموجته الثانية وتوقعات بأزمة في المستشفيات

إغلاق الحانات والمطاعم..

قررت ولاية ساو باولو البرازيلية، يوم الجمعة، إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارًا من الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك في العطل، للحد من انتشار المستجد الذي يقتل شخصًا واحدًا كل ست دقائق.

ومن المقرّر أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل حتى السابع من فبراير في مدينة ساو باولو الكبرى ومعظم بلديات أغنى ولاية في البرازيل، وتضم أكبر عدد من السكان.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال حاكم الولاية جواو دوريا: إن "موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تضرب العالم وآثارها ملموسة في البرازيل وولاية ساو باولو".

وأضاف أن "ارتفاع عدد الإصابات وعدد الذين يدخلون المستشفيات مقلق جدًّا".

من جهته صرّح منسّق خلية مكافحة كورونا جواو غاباردو بأن "هناك وفاة واحدة كل ست دقائق" بسبب كوفيد-19 في ولاية ساو باولو، وفقًا لفرانس برس.

وأضاف محذرًا أن "سيناريو الأيام المقبلة ليس مطمئنًا، بل بالعكس إنه قاتم، وخطَر نقص في أسرّة العناية المركزة وارد إذا لم تتخذ ساو باولو إجراءات خلال وقت قصير".

وأكد جواو دوريا أنه لن يتراجع على الرغم من ضغوط الأوساط الاقتصادية والرئيس جايير بولسونارو الذي يعارض أي شكل من أشكال العزل أو إبطاء النشاط الاقتصادي.

وكانت البرازيل أطلقت خلال الأسبوع الجاري حملة تلقيح وطنية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة. ويتوقّع الخبراء أن تواجه بسرعة نقصًا كبيرًا في الجرعات.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في البرازيل 215 ألفًا، بينها 51 ألفًا في ولاية ساو باولو وحدها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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