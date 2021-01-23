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"خوفت تجبلي العار".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طفلته في الإسكندرية

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"خوفت تجبلي العار".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طفلته في الإسكندرية "خوفت تجبلي العار".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طفلته في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:38 م السبت 23 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أدلى المتهم بقتل ابنته ذات الـ 14 عاما، خنقا بـ"إيشارب"، داخل الشقة سكنهما بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة:" أنا راجل على قد حالي.. ولا أملك من الدنيا غير سمعتي.. وطلقت زوجتي بعد استحالة العشرة بيننا.. وتركت لي حنين بنتي".

وأشار المتهم إلى أنه لم يقصر في رعاية ابنته إلا أنها كانت تستغل ذهاب إلى العمل، لتغادر المنزل مع من وصفهم بـ "صاحبات السوء"، قائلا:"علموها طريق الشباب".

وتابع المتهم:"كنت لما ارجع من الشغل أجد نظرات الناس لي بتأكلني وأصبحوا يتحدثون عن بنتي وعلاقتها بشباب كتير واللي أكد لي كلامهم تغيبها باستمرار بره البيت".

وأضاف المتهم أمام وكيل نيابة المنتزه ثان:" سمعتها أصبحت على كل لسان وخوفت تجبلي العار.. وحذرتها أكثر من مرة أني هقتلها إذا خرجت من المنزل".

وحول كيفية ارتكابه جريمته، قال الأب أنها قيدت قدميها بحبل ثم خنقها بـ "إيشارب" حتى تأكد من وفاتها، متابعا:" خرجت من الشقة وأخبرت الجيران أني قتلت بنتي للتخلص من عارها.. وكمان اتصلت بأمها وقولتها أني قتلتها".

تعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عبد الوهاب، يفيد مقتل طفلة خنقًا داخل شقة بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة طفلة تدعى "حنين.م.ح.م"، 15 عاما، ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على مرتبة بأرضية غرفة النوم، وملفوف حول رقبتها "إيشارب".

وبسؤال الجيران، قرروا أن المدعو "م.ح.م"، 42 عاما، عامل خردة، له معلومات جنائية مسجلة، يعيش رفقة ابنته المذكورة بمفردهما بالشقة محل الحادث بعد انفصاله عن زوجته "والدة الطفلة"، وقتلها وهرب.

جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة الإسعاف في كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط المباحث من تتبع خط سير الأب المتهم، وتحديد مكان اختبائه، وجرى ضبطه.

تحرر المحضر رقم ١٣٧٢ لسنة ٢٠٢١، بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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