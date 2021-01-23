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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجيرات الإرهابية في بغداد

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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجيرات الإرهابية في بغداد مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجيرات الإرهابية في بغداد

مصراوي Masrawy

12:42 م السبت 23 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باستنكار شديد أنباء الانفجارين الإرهابيين الغادرين الذين وقعا في بغداد وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى الأبرياء.

وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن على كومان، إن الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، لتعبر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، معلنة عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب.

ومثمنة الجهود القيمة التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية في التصدي لكافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، واثقة من قدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار بما يعزز مسار التنمية والازدهار.

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