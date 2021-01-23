أخبار عاجلة

"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي" -
بريطانيا تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا -
بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور) -
وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة -
رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه وضبط مرتكب الواقعة بالإسكندرية

Print
كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه وضبط مرتكب الواقعة بالإسكندرية كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه وضبط مرتكب الواقعة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:39 م السبت 23 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه وضبط مرتكب الواقعة في الإسكندرية.

كان قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص (مالك مكتب استيراد وتصدير) أنه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة القسم استوقفه شخص مجهول وهدده بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على (مبلغ مالي - حقيبة تحوى بعض الأوراق) وهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليـه، وقرر بقيامه بالتخلص من الحقيبة الخاصة بالمجني عليه وما بداخلها من أوراق بإلقائها بأحد المجاري المائية وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية