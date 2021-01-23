كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه وضبط مرتكب الواقعة بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكراه وضبط مرتكب الواقعة في الإسكندرية.

كان قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص (مالك مكتب استيراد وتصدير) أنه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة القسم استوقفه شخص مجهول وهدده بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على (مبلغ مالي - حقيبة تحوى بعض الأوراق) وهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليـه، وقرر بقيامه بالتخلص من الحقيبة الخاصة بالمجني عليه وما بداخلها من أوراق بإلقائها بأحد المجاري المائية وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.