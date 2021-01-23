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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي أجنبي لسرقة رواد البنوك في البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك الكائنة بمحافظة الجيزة، توجه لمحل عمله وقام بركن السيارة ملكه بمحل عمله بدائرة القسم، ولدى عودته أكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة"، وحيازة (شخص يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخر يحمل ذات الجنسية - مقيم بذات العنوان ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع" من أمام البنوك، وكسر الزجاج باستخدام قطعة من الحديد تخلصا منها بإلقائها في الطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .