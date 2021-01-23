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بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف في القديمة

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بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف في مصر القديمة بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف في القديمة

مصراوي Masrawy

12:32 م السبت 23 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط مباحث القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف".

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف" باستخدام مركبة (توك توك).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما (مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابيي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

واعترفا بارتكابهما 10 سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية " (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام).

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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