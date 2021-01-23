أمن القاهرة: سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك في الخليفة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك".

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلان، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) حال شروعهما في سرقة مركبة "توك توك" بأسلوب (توصيل الأسلاك).

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة المركبة المشار إليها ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) ، وباستدعائها تعرفت على المركبة وإتهمتهما بالشروع في سرقتها ، وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكابهما حادث سرقة آخر بذات الأسلوب وسرقتهما لمركبة "توك توك" ملك (سائق - مقيم بدائرة القسم).

وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.