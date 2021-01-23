ضبط مسئول بأحد المصانع لتجميعه 6 طن سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث التموين، القبض مدير مسئول بأحد المصانع بالقليوبية، لتجميعه 6 طن سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء .

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (المدير المسئول عن الغلايات بأحد مصانع الصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) بإدارته المصنع بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية بدون فواتير (سولار) داخل المصنع والذى تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود لبيعها لجمهور المستهلكين بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وتم ضبط 6 طن سولار مُدعم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.