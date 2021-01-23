حقناً للدماء.. أمن الفيوم ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.