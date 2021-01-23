رعاكم الله وأيَّدكم ‏بنصر من عنده.. رئيس البرلمان يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy
12:34 م السبت 23 يناير 2021
مصراوي
بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.
جاء نص البرقية كما يلي: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير، أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التي نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطاني الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الزكية تروي ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، بإذن الله، بلدًا معافًى من الفتن".
واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلاً: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيَّدهم بنصر من عنده".