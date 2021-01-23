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رعاكم الله وأيَّدكم ‏بنصر من عنده.. رئيس البرلمان يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

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رعاكم الله وأيَّدكم ‏بنصر من عنده.. رئيس البرلمان يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة رعاكم الله وأيَّدكم ‏بنصر من عنده.. رئيس البرلمان يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

12:34 م السبت 23 يناير 2021

مصراوي

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

جاء نص البرقية كما يلي: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة في الخامس والعشرين من ‏يناير، أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التي نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطاني ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الزكية ‏تروي ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله، بلدًا معافًى من الفتن".

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلاً: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيَّدهم ‏بنصر من عنده".‏

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