رعاكم الله وأيَّدكم ‏بنصر من عنده.. رئيس البرلمان يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

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مصراوي Masrawy

مصراوي

بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة.

جاء نص البرقية كما يلي: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة في الخامس والعشرين من ‏يناير، أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التي نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطاني ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الزكية ‏تروي ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله، بلدًا معافًى من الفتن".

واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلاً: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيَّدهم ‏بنصر من عنده".‏