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بالأرقام.. "الري": الانتهاء من 800 كجم وطرح أعمال بـ3800 للترع المتعبة

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بالأرقام.. "الري": الانتهاء من 800 كجم وطرح أعمال بـ3800 للترع المتعبة بالأرقام.. "الري": الانتهاء من 800 كجم وطرح أعمال بـ3800 للترع المتعبة

مصراوي Masrawy

12:30 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد :

قال المهندس إبراهيم شحتة، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم حصر جميع الترع المتعبة التي توجد بها مشكلات في وصول المياه إلى النهايات، ويوجد بها انهيارات بالجسور، وبلغ الطول الإجمالي لهذه الترع نحو سبعة آلاف كيلومتر طولي، وتحتاج إلى أعمال التأهيل كمرحلة أولى خلال عامَين.

وأضاف شحتة، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه حتى ٢٠ يناير ٢٠٢١ تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد ٥٨٤ عملية لتأهيل الترع بطول نحو ٥٦٠٠كم، بقيمة تقديرية بلغت نحو ١٧.٩ مليار جنيه موزعة على ٢٠ محافظة.

وتابع رئيس مصلحة الري بأنه جار حالياً تنفيذ أعمال التأهيل لترع بطول ٣٨٠٠ كم في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع المتعبة بطول نحو ٨٠٠كم .

ونوه رئيس مصلحة الري بأن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة؛ مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في القضاء على البطالة.

وأشار رئيس مصلحة الري إلى أنه يبلغ طول الترع العمومية على مستوى الجمهورية ٣٣ ألف كيلومترًا طوليًّا، مضيفًا أن عملية الإنشاء وتنفيذ الأعمال من قِبل الشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية ٢٠٣٧، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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