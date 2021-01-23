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بتكلفة 550 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يكشف عن أهم مشروع نقل جماعي يربط العمران الجديد

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بتكلفة 550 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يكشف عن أهم مشروع نقل جماعي يربط العمران الجديد بتكلفة 550 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يكشف عن أهم مشروع نقل جماعي يربط العمران الجديد

مصراوي Masrawy

12:21 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح ، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد:

إن قطاع المياه والصرف الصحي يعاني مشكلات كبيرة/ واستطعنا خلال 4 سنوات مضت تطوير وإنشاء 20 مليون كيلومتر، بأكثر من 30.7 متر/ اليوم، بنسبة تصل إلى 100% في المدن نهاية العام الجاري، وفي الريف سنصل إلى نسبة 100%.

وأضاف مدبولي: في مجال النقل والمواصلات، فيما يخص السكك الحديدية، شغالين في محورَين مهمَّين، بتطوير 9570 كيلومتر من السكك الحديدية، بميكنة وتطوير إشارات وأسطول جديد من الجرارات، بتكلفة أكثر من 220 مليار جنيه، فخلال عامين ستكون لدينا منطومة محترمة، من مزلقانات وأسطول جرارات يدخل الخدمة تباعًا، وتحديث المواصلات الداخلية كترام الإسكندرية، وأوتوبيسات النقل الجماعي.

واستطرد رئيس الوزراء: عارفين إن فيه احتياجات إلى شبكات جديدة، فكان لدينا المشروع العملاق لدخول النقل الحديث، كمشروعات القطار الكهربائي والمونوريل، والمشروع الأهم هو إنشاء جديدة للسكك بالقطار الكهربائي فائق السرعة، وشبكة جديدة بطول 2000 كيلومتر لربط العمران الجديد بالمدن الحالية بشبكة نقل جماعي جديدة، كمرحلة أولى تبلغ تكلفتها 550 مليار جنيه.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

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