غداً.. بدء تسجيل المستجدين في الأول الابتدائي لعام 1443هـ

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عبر "نور".. في إطار الاستعدادات المبكرة وتيسيراً لعمليات القبول

تبدأ وزارة التعليم، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، عبر نظام "نور".

ووجّهت وزارة التعليم جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، نظراً لأهمية التهيئة والاستعداد المبكّر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وحدّدت الوزارة خطة زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، وتشمل مَنْ أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ"90" يوماً كحد أدنى، حتى سن 11 عاماً و3 أشهر كحد أعلى.

ويبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة من 11 - 6/24/ 1442هـ، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام "نور"، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك.

ويبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبّقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1442/10/4هـ، وتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس يوم 1443/1/7هـ.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التسجيل حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 1443/2/19هـ.

وزارة التعليم