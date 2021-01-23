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"بي بي سي" عن مظاهرات : الشرطة تعتقل 238 وتوقف في خدمات "الإنترنت"

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"بي بي سي" عن مظاهرات روسيا: الشرطة تعتقل 238 وتوقف في خدمات "الإنترنت" "بي بي سي" عن مظاهرات : الشرطة تعتقل 238 وتوقف في خدمات "الإنترنت"
انطلقت اليوم في عدة مدن بالبلاد استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني

قالت بي بي سي البريطانية اليوم: إن الشرطة الروسية اعتقلت 238 شخصًا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء ؛ استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني.

ونقلت بي بي سي عن تقارير أن هناك توقفًا في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا مع شن الشرطة الروسية حملة ملاحقة ضد المحتجين مؤيدي نافالني.

وتحت عنوان "مظاهرات غير مرخص لها" قال موقع "روسيا اليوم": شهد عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقًا بتهمة الاختلاس.

وأفادت وسائل إعلام بتنفيذ أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف المحتجين الذين خرجوا في احتجاجات غير مرخص بها، فيما كتبت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، على حسابها في "فيسبوك": أن المتظاهرين في مدينة فلاديفوستوف، في أقصى شرق البلاد، شكلوا سلسلة بشرية من الأطفال ورشقوا عناصر الأمن من خلفها بمجسمات بلاستيكية.

وأفادت وكالة "تاس" بتعزيز الإجراءات الأمنية في ساحة بوشكين وسط موسكو، تحسبًا لمظاهرة متوقعة، بما يشمل انتشار المزيد من قوات الأمن في الموقع ونصب حواجز حديدية.

في غضون ذلك أكّدت وكالة "نوفوستي" نقلًا عن مراسلها في مدينة كراسنويارسك أن أحد المتظاهرين جاء إلى الحملة بعلم المعارضة البيلاروسية الأحمر-الأبيض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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