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"الرعاية الصحية": إعادة تسجيل 5 منشآت صحية ببورسعيد بهيئة الاعتماد والرقابة

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"الرعاية الصحية": إعادة تسجيل 5 منشآت صحية ببورسعيد بهيئة الاعتماد والرقابة "الرعاية الصحية": إعادة تسجيل 5 منشآت صحية ببورسعيد بهيئة الاعتماد والرقابة

مصراوي Masrawy

12:09 م السبت 23 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة للرعاية الصحية، نجاح 5 مراكز ووحدات طب أسرة تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد في إعادة التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لاستكمال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير الدولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان اليوم، أنه تم إعادة تسجيل مركز طب أسرة الجوهرة، ووحدات طب أسرة (بورفؤاد ثان، العرب، المناخ1، فاطمة الزهراء) ببورسعيد؛ لمطابقتها المعايير الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تضمن تقديم خدمات صحية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن حصول المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية على التسجيل للاعتماد من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي خطوة رئيسية في تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية والتزامها في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 والتي من أهدافها توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الشاملة لجميع المصريين بجودة عالية وكرامة ودون تمييز.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي جميع العاملين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد على بالحصول على الاعتماد الخاص بالوحدات والمراكز الخمسة مؤكدًا حرص الجميع علي العطاء المستمر لرفع جودة الخدمة المقدمة بها، كما وجه الشكر للمجهودات الطيبة من جميع الإدارات بالهيئة العامة للرعاية الصحية لمساندتهم ودعمهم للمراكز والوحدات الصحية لضمان وصولها للتسجيل، ولإصرارهم على الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بما يحقق رضاهم عن الخدمة والنظام الصحي على كافة المستويات كهدف إستراتيجي لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

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