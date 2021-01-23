بعد مرض مالكها .. شاهد ما فعلته كلبة خارج المستشفى

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رغم البرد القارس

رغم البرد القارس، ركضت هذه الكلبة وراء سيارة الإسعاف التي أقلت مالكها إلى المستشفى في بلدة شمالي تركيا، وبعدها أمضت أيامًا تنتظره خارج المستشفى حيث يتلقى العلاج. .

وتتبعت الكلبة المسماة "بونكوك" أو "العقد"، سيارة الإسعاف التي نقلت مالكها جمال سينتورك، إلى مستشفى في مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود في 14 يناير، كما ذكرت وكالة " دي اتش ايه" التركية.

وقالت آينور إيجيلي، ابنة سينتورك، إنها كانت تأخذ بونكوك إلى المنزل، لكن الكلبة كانت تهرب بشكل متكرر وتعود إلى المستشفى، حسب موقع " الحرة".

وأوضح حارس المستشفى محمد أكدنيز: "إنها تأتي كل يوم حوالي الساعة 9 صباحًا وتنتظر حتى حلول الليل"، لكن "كلما يفتح الباب تحاول حشر رأسها للداخل وكأنها تحاول الدخول".

ويوم الأربعاء الماضي تم أخيرًا لم شمل بونكوك مع سينتورك لفترة قصيرة بعد ما سمحت ظروفه الصحية بملاقاتها وهو يجلس على كرسي متحرك، ويظهر الفيديو كيف كانت الكلبة تقفز سعادة برؤية مالكها.

ويقول سنتورك: " إنها معتادة جدًّا علي. وأنا أفتقدها باستمرار ".

وحسب موقع " الحرة"، تقول دراسات إن الكلاب من أكثر الحيوانات إخلاصًا لمالكيها، لذلك يصفها كثيرون بأنها "أفضل صديق للإنسان".