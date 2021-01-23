أبرزها 6 طن دواجن مجمدة فاسدة.. ضبط 1177 قضية تموينية في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1177 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط (قائد سيارة – بمحافظة بالإسكندرية) وبحوزته (6,39 طن "دواجن مُجمدة") غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ولعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وضبط (2,4 طن "مقطعات دواجن ودواجن كاملة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة .

كما تم ضبط (1,5 طن لحوم مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.