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الأمن الاقتصادي: ضبط 2852 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

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الأمن الاقتصادي: ضبط 2852 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية الأمن الاقتصادي: ضبط 2852 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

مصراوي Masrawy

11:54 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 2852 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و278 قضية متنوعة، في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)، وضبط 57 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية -مطبوعات)، و1291 قضية تموينية متنوعة، و155 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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