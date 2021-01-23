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ضبط طائرات درون تستخدم في تصوير الأفراح والحفلات بحوزة 3 أشخاص في القاهرة

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ضبط طائرات درون تستخدم في تصوير الأفراح والحفلات بحوزة 3 أشخاص في القاهرة ضبط طائرات درون تستخدم في تصوير الأفراح والحفلات بحوزة 3 أشخاص في القاهرة

مصراوي Masrawy

11:49 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طائرات درون بدون تصريح، بحوزة 3 أشخاص لاستخدامها في تصوير الحفلات والأفراح، بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" غير مصرح بتداولها داخل البلاد للبيع من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (مصور) وبحوزته الطائرة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بشراء الطائرة المضبوطة من أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد إعادة بيعها لتحقيق أرباح مالية.

وبتطوير مناقشته أرشد عن (أحد الأشخاص "مصور") يحوز ذات الطائرة وأنه يستخدمها في تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (مصور) وبحوزتهما الطائرة المشار إليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للطائرتين بقصد استخدامهما في تصوير الحفلات والأفراح بدون تصريح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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