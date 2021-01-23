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تحرير 44 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية

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تحرير 44 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية تحرير 44 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:54 ص السبت 23 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

واصل حي غرب الإسكندرية، اليوم، السبت، حملاته، على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد – 19".

توجهت الحملة إلى منطقة مينا البصل، وذلك بوجود لجنة من المتابعة الميدانية واشغال الطريق والإيرادات بالحي.

من جانبها قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن تحرير 44 غرامة فورية "50 جنيهًا"، بإجمالي 2200 جنيه على مواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهي والمحال التجارية والعامة، علاوة على إغلاق مقهى بمنطقة القباري.

شددت شعبان، في تصريح لها، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستخدام الكمامات الواقية واستخدام أجهزة قياس الحرارة، والأكواب ذات الاستخدام الواحد حفاظا على سلامة المواطنين.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

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