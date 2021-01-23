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حرق عامل لـ"أم وطفلتيها" يقوده إلى "حبل المشنقة" بالشرقية

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حرق عامل لـ"أم وطفلتيها" يقوده إلى "حبل المشنقة" بالشرقية حرق عامل لـ"أم وطفلتيها" يقوده إلى "حبل المشنقة" بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:53 ص السبت 23 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم السبت، عامل بورشة دهان سيارات بالإعدام شنقًا؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة خاله وطفلتيها في حريق منزلهم بناحية "منشية أبو حجازي"، التابعة لمركز بلبيس، انتقامًا من خاله.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بناحية "منشية أبو حجازي"، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين نشوب الحريق بمنزل مبني بالطوب الأحمر ومسقوفا بالأخشاب، وأسفر الحريق عن مصرع كلًا من: "عبير.ال.م" 27 عامًا، ربة منزل، وطفلتيها "حنين.خ.ج" 7 أعوام، و"حور" 5 أعوام؛ جراء إصابتهن بحالات اختناق وحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.غ.ع" 21 عامًا، عامل بورشة، ونجل شقيقة زوج المتوفية، والذي حرق المنزل انتقاما من خاله بسبب خلافات بينهما، حيث أحضر زجاجتي بنزين وحرق المنزل.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايا

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