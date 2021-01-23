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مدبولي: نحاول تقليل زمن تطبيق التأمين الصحي الشامل من 15 سنة لـ 10 فقط

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مدبولي: نحاول تقليل زمن تطبيق التأمين الصحي الشامل من 15 سنة لـ 10 فقط مدبولي: نحاول تقليل زمن تطبيق التأمين الصحي الشامل من 15 سنة لـ 10 فقط

مصراوي Masrawy

12:06 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحاول جاهدة تقليل زمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من 15 سنة لـ 10 سنوات فقط.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح : "أطلق الرئيس مبادرات 100 مليون صحة، وإنها قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، وصحة المرأة، والكشف عن الأمراض بين طلبة المدارس والجامعات، والتأمين الصحي الشامل".

وتابع رئيس الوزراء: "بنحاول جاهدين أن نختصر المدة من 15 لـ 10 سنوات لتغطي الجمهورية في أقل فترة زمنية مقبلة رغم أن كل تجارب العالم تتحدث عن فترات زمنية أطول لتغطية جميع المواطنين".

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