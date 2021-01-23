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مدبولي: إنشاء 80 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية والقضاء على الكثافات

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مدبولي: إنشاء 80 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية والقضاء على الكثافات مدبولي: إنشاء 80 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية والقضاء على الكثافات

مصراوي Masrawy

12:06 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نفذت وتنفذ خطة كبرى لتطوير التعليم قبل الجامعي والقضاء على أزمة الكثافات بالفصول.

وقال مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح : حجم كبير من العمل بيتم، لإنشاء 80 ألف فصل جديد لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة".

وتابع: "ما زال لدينا احتياجات كبيرة جدا وتحاول الدولة أن تلاحق الزيادة السكانية الكبيرة".

واختتم مدبولي: "أدخلنا مدارس جديدة منها المدارس اليابانية ومدارس النيل لتقديم خدمة للأسر المتوسطة وهذه المدارس عليها طلب كبير جدا".

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