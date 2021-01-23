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لتوسعة الدائري.. قطع جزئي لشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام

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لتوسعة الدائري.. قطع جزئي لشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام لتوسعة الدائري.. قطع جزئي لشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام

مصراوي Masrawy

12:03 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء قطع جزئي لشارع البحر الأعظم أمام عمارات البراميلجي بالاتجاه القادم من ميدان المنيب إلى ميدان الجيزة لمدة 3 أيام بدءا من أمس الجمعة الموافق 22/1/2021 وتنتهي يوم الأحد الموافق 24/1/2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا وذلك لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط انحدار الصرف الصحي بمطلع الطريق الدائري من شارع البحر الأعظم في المنطقة.

وتنوه المحافظة بأنه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنيين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

ومن جانبة وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقآ للمواعيد المعلنة وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة.

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