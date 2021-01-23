مدبولي: مليون شقة جديدة.. وتطوير القرية يمس حياة 58 مليون مصري

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس وجه بالبدء في تنفيذ مليون وحدة سكنية أخرى، حتى نمنع البناء العشوائي.

وأضاف خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي "الفيروز": نريد أن نوفر إسكانا بديلا، حتى يجد المواطن مطلبه ولا يضطر للبناء العشوائي، فيه 500 ألف وحدة تكلفتهم 250 مليار جنيه، ويتم بنائهم داخل الكتل السكنية، لنغير وجه العمران المصري، اللي كلنا كنا بنعاني منه خلال العقود الماضية، وسيتم تنفيذه على 3 سنوات، ونفذنا 177 ألف وحدة في شهر واحد".

وأوضح: كما وجه الرئيس لتنفيذ 500 ألف وحدة أخرى داخل المدن الجديدة، ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وتابع: أيضا لدينا مشروع تطوير القرية المصرية، ولم نكن نستطيع أن نبدأ فيه كنا محتاجين نخلص شبكات البنية الأساسية عشان أقدر أدخل أطور، وهذا مشروع يمس حياة 58 مليون مصري، تكليف الرئيس أن نبدأ في 2019 بالقرى الأكثر فقرا، لكن تم توجيه من سيادتك لنعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمشروع يضم أكثر 4500 قرية، المشروع يشمل كل مناحي الحياة وخلق فرص عمل، وبيشارك في المشروع كل جهات الدولة.

وأكمل: بدأنا في 2019 بـ375 قرية باستثمارات 13.5 مليار جنيه بتضم 4.5 مليون نسمة، بنطور البيوت القديمة ونبنيها تاني.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.​