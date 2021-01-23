مدبولي: 150 مليار جنيه لإنشاء 25 جامعة جديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس وجه بإنشاء جامعة حكومية في كل محافظة وهذا تحقق بالفعل.

وقال مدبولي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "فضلا عن التوجيه بإنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية وحجم استثمارات الدولة لإنشاء 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية تصل لـ 150 مليار جنيه".

وتابع رئيس الوزراء: "من بين هذه الجامعات من دخل الخدمة بالفعل العام الحالي كالعلمين الجديدة والجلالة والملك سلمان".