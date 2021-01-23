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السفارة الصينية تدحض تقريرًا عن سعي بكين لعقد لقاء مع واشنطن

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السفارة الصينية تدحض تقريرًا عن سعي بكين لعقد لقاء مع واشنطن السفارة الصينية تدحض تقريرًا عن سعي بكين لعقد لقاء مع واشنطن

مصراوي Masrawy

11:58 ص السبت 23 يناير 2021

بكين- (د ب أ):

دحضت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، السبت، تقريرا في صحيفة "وول ستريت جورنال" مفاده أن بكين تسعى لعقد لقاء رفيع المستوى لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، إن الصين ناقشت مقترحا لإرسال عضو المكتب السياسي يانج جيتشي إلى واشنطن واقترح السفير سوي تيانكاي الفكرة في خطاب إلى المسؤولين الأمريكيين ومن خلال محادثات مع وسطاء.

وقالت السفارة الصينية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت مستشهدا بمتحدث لم تسمه: "التقرير عار عن الصحة. ولم يكتب الجانب الصيني أبدا مثل تلك الخطابات"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت السفارة: "نأمل أن يحترم الإعلام المعني الحقائق ويتحدث عن العلاقات الصينية الأمريكية بأسلوب موضوعي ومسؤول"، بحسب ما نقلته الوكالة.

وجاء في البيان أنه يجب على الصين والولايات المتحدة التركيز على التعاون وإدارة خلافاتهما لتسهيل العلاقات الصحية والمستقرة.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتبادلتا فرض عقوبات على كل منهما الأخرى.

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