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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكدت نائبة رئيس وزراء الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا ناجعة ضد جميع السلالات بما فيها الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقالت غوليكوفا، السبت، إنه سيتم تزويد السلطات الصحية في روسيا بـ17 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، وسيجري تطعيم حوالي 20 مليون روسي في الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرت قناة "وسيا اليوم" الإخبارية.

وفي السياق ذاته، أوضحت نائب رئيس الوزراء الروسي أن الأبحاث حول مصدر فيروس كورونا مستمرة، مشيرة إلى أن الخفافيش تظل المصدر الأكثر ترجيحا لظهور الوباء.

وأطلقت روسيا بداية الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، والتي تشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، السبت، لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة.

وبلغ إجمالي عدد إصابات كورونا المُسجّلة في روسيا منذ بداية الجائحة 3 ملايين و698273 إصابة، منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة، و3 ملايين و109315 حالة شفاء.