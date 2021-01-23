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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

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أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:41 ص السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4775 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1861 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و222 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي، و29 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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