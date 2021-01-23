ضربة حظ ولعبة أرقام.. أمريكي يربح مليار دولار في غمضة عين

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لم يتم الكشف عن هويته.. سيقتطع منها ضرائب بقيمة 250 مليونًا

فاز لاعب يانصيب محظوظ من ولاية "ميشيغان" الأمريكية، ليلة الجمعة، بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي.

وبحسب المنظمين، فإن الجائزة الكبرى "Mega Millions" تعتبر من أكثر الجوائز قيمة على الإطلاق في اليانصيب.

وتطابق تذكرة واحدة جميع الأرقام الستة 4 و26 و 42 و 50 و 60 و 24 وهي ضرورية للفوز بالجائزة المقدرة قيمتها بمليار دولار.

ووفق "إن بي سي نيوز"، يمكن للفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، الاختيار بين المدفوعات طويلة الأجل أو دفع مبلغ إجمالي له قدره 739,6 مليون دولار، بعد قطع قيمة الضرائب.

وتعتبر هذه الجائزة ثالث أكبر جائزة لوتو منذ عام 2016.

وكان الفوز بالجائزة الكبرى القياسية في "Powerball" البالغ قدرها 1,586 مليار دولار، من نصيب ثلاثة أشخاص من "تينيسي وفلوريدا وكاليفورنيا"، حيث كان لكل منهم الأرقام الفائزة في عام 2016.

وقد حقق أكبر فائز بالجائزة الكبرى الفردية أرقام "Mega Millions" مقابل 1,537 مليار دولار في أواخر عام 2018.