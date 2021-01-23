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بعد تحذير سابق من أمر قد ينتهي بكارثة.. حزمة نصائح من "المواصفات" حول المدفأة

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بعد تحذير سابق من أمر قد ينتهي بكارثة.. حزمة نصائح من "المواصفات" حول المدفأة بعد تحذير سابق من أمر قد ينتهي بكارثة.. حزمة نصائح من "المواصفات" حول المدفأة
تضمنت إحداها عدم وضعها بالقرب من الأجسام القابلة للاشتعال كالستائر أو الأثاث

بعد تحذير سابق من أمر قد ينتهي بكارثة.. حزمة نصائح من

قدّمت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، نصائح عدة من الضروري الالتزام بها عند استخدام الدفايات.

وقال فني المختبر المهندس عبدالله الشهري؛ في مقطع نشره حساب "هيئة المواصفات" على "تويتر": "يجب عدم وضع المدفأة بالقرب من الأجسام القابلة للاشتعال، مثل الستائر أو الأثاث، بحيث تكون هناك مسافة آمنة".

وأضاف: "يجب عدم ترك الأطفال بمفردهم بالقرب من المدفأة، كما يجب عدم تجفيف الملابس أو أي شيء على المدفأة، لأنه من الممكن أن يشتعل الحريق".

وأردف: "يجب عدم وضع سلك المدفأة أسفل السجاد، وإنما يجب تمريرها فوق السجاد، لتفادي الحرارة الزائدة التي قد تسبّب خطورة، كما يجب عدم إغلاق باب الغرفة في أثناء تشغيل الجهاز؛ حيث يجب أن تتمتع الغرفة بالتهوية الكافية سواء بفتح الباب أو فتح النافذة بشكل بسيط، خشية حدوث أي حالات اختناق".

يُذكر أنه وفي وقت سابق الشهر الماضي حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من مقطع يتضمن معلومة مغلوطة عن ضرورة تعبئة الدفاية بالزيت.

وقالت "المواصفات"، عبر فيديو توعوي للمهندس الكهربائي بالهيئة وائل الذياب؛ حينها: "ما ورد في هذا الفيديو غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت، ترد من المصنع أساساً معبأة بزيت خاص بها وبكمية محدّدة، كما أنها تكون مُحكمة الإغلاق".

وأضاف "الذياب": "لا تحاول فتح الدفاية أو تغيير الزيت؛ لأن هذا يمكن أن يتسبّب في كارثة، وأنه فقط إذا تمّت ملاحظة تسرّب للزيت، فيجب مراجعة الوكيل المعتمد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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